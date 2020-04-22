لاعب يرفض التبرع لبلده.. "لست السبب بانتشار كورونا"!

المصدر: أحمد طارق-دبي

رفض لاعب آرسنال ومانشستر سيتي وريال مدريد السابق، التوغولي إيمانويل أديبايور التبرع لبلاده للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أنه ليس السبب في انتشار الفيروس في البلد الإفريقي.

ونشر لاعب أوليمبيا الباراغوياني مقطع فيديو على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: " بالنسبة لأولئك الذين يقولون إنني لا أتبرع، دعني أكون واضحا جدا، أنا فعلا لا أتبرع، هذا بسيط جدا".

وأضاف: "أفعل ما أريد أن أفعله، وأتناول الطعام الذي أريده، وهذا هو الأهم. وبعد ذلك، سيكون هناك من ينتقدونني لأنني لم أقوم بتأسيس مؤسسة خيرية في توغو".

وتابع: "لكن يبدو أنني من أحضر فيروس كورونا إلى توغو، إنه أمر مؤسف للغاية ولكن هذا هو الحال وما حدث في البلد"، واختتم قائلاً: "يمكنك أن تقارنني بديدييه دروغبا، يمكنك أن تقارنني بصامويل إيتو، لكن للأسف لست دروغبا ولست إيتو، أنا إيمانويل أديبايور وسأفعل دائما ما أريد القيام به".