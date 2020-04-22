بالفيديو.. نجم مانشستر يونايتد يراوغ والدته ويستعرض مهارته أمامها

المصدر: حميد نعمان - دبي



لجأ نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، الفرنسي بول بوغبا إلى والدته من أجل التمرن على الكرة، في ظل الحجر المنزلي بسبب تفشي فيروس كورونا في معظم دول أوروبا حاليا، حيث قام بنشر شريط فيديو على حسابه في "إنستغرام"، وهو يداعب الكرة ويراوغ والدته، ويستعرض مهارته أمامها.

ولقي شريط الفيديو الطريف تفاعلا واسعا من قبل المتابعين للنجم الفرنسي، وكذلك من خلال مختلف وسائل الإعلام الأوروبية. يذكر أن بوغبا لم يخض أي مباراة رسمية مع "الشياطين الحمر"، منذ "البوكسينغ داي" (فترة منتصف الموسم)، حيث عانى من إصابة متكررة في الكاحل، ليستمر ابتعاده عن المستطيل الأخضر بعد تفشي فيروس كورونا أخيرا.