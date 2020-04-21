23 لاعباً في إنترميلان أصيبوا بأعراض "كورونا" في يناير

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشف البلجيكي روميلو لوكاكو عن حقيقة صادمة بشأن لاعبي فريقه إنترميلان الإيطالي، كاشفاً عن أن 23 لاعباً من أصل 29 في الفريق أصيبوا بأعراض مشابهة لأعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال لوكاكو في مقابلة عبر حسابه في "إنستغرام"، نشرتها صحيفة فوتبول إيطاليا، إن 23 لاعباً في إنترميلان عانوا من الحٌمى والسعال خلال يناير الماضي، موضحاً أنهم لم يخضعوا لاختبار فيروس كورونا في ذلك الوقت.

وأضاف: "لعبنا مباراتنا أمام كالياري في يناير الماضي، ولا أمزح إذا قلت إن 23 لاعباً من أصل 25 في قائمة المباراة كانوا مرضى، إذ أنه بعد مرور 25 دقيقة من الشوط الأول اضطر أحد اللاعبين (ميلان سكرينار) إلى مغادرة الملعب، وأصيب بحالة من فقدان الوعي".