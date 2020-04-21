هازارد يتعافى من عملية جراحية في الكاحل

المصدر: بروكسل ■أ.ف.ب

أكّد مدرب منتخب بلجيكا، الاسباني روبرتو مارتينيز أن نجم وسط ريال مدريد الإسباني، إدين هازارد، يتعافى جيداً من العملية الجراحية التي خضعها لها في كاحله، مشيراً الى أنه «سيعود أقوى» الى الملاعب.

وقال مارتينيز الذي قاد بلجيكا الى نصف نهائي مونديال روسيا 2018، في تصريحات نقلتها الصحف المحلية في بلجيكا: «أعرف بانه يتعافى جيداً، ولم يعد بعيداً من الركض مجدداً، ولا وجود لأي تعقيدات».

وأضاف «كل الامور سارت بشكل جيد لدى إجراء العملية، لكن دائماً ما تتمنى بان تظل الأمور هكذا من دون تعقيدات بعد أربعة أو خمسة أسابيع، وهذا ما حصل».

وتابع «ندرك أنه سيعود أقوى. كنا محظوظين بطبيعة الحال لانه خضع لعملية جراحية قبل تفشي فيروس كورونا المستجد، وبالتالي لو حصل هذا الامر خلال الوباء لكان وجد صعوبة في السفر خارج مدريد. لدي شعور ايجابي بان إدين سيعود قريباً». وتعرّض هازار للإصابة في 23 فبراير الماضي، خلال المباراة التي خسرها ريال بهدف نظيف أمام مضيفه ليفانتي في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري، لتتكرر الاصابة التي اضطرته الى الابتعاد عن الملاعب في وقت سابق نحو ثلاثة أشهر، ثم خضع لعملية جراحية في إحدى عيادات مدينة دالاس الأميركية في 5 مارس.