ماذا فعل تركي آل الشيخ مع فريقه الإسباني في أزمة تخفيض الرواتب

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نشر نادي ألميريا الإسباني الذي يملكه رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، تغريدة على حساب النادي الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” وضح فيها موقف النادي من أزمة كورونا وتخفيض رواتب اللاعبين والعاملين، مثل باقي الأندية الأوروبية التي أعلنت في وقت سابق عن هذا الإجراء.

وكانت أندية أوروبية كثيرة قد أعلنت في وقت سابق عن تخفيض رواتب لاعبيه ومنها يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة وريال مدريد وأتليتكو مدريد وغيرها من الأندية الأوروبية والعربية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأصدر النادي بيانا رسمياً جاء فيه: "يريد نادي ألميريا، بتوجيهات من المستشار تركي آل الشيخ، مالك النادي، أن يوضح أنه لم يخفض رواتب لاعبي فريق الكرة والموظفين ولن يفعل هذا في المستقبل".

وأكد النادي في بيانه على أن هذه هي مسؤوليته لحماية كل العاملين خلال هذا الموقف الكارثي بسبب إيقاف النشاطات الكروية.