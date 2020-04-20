مانشستر يونايتد يحسم "صفقة ضخمة" للموسم المقبل

المصدر: دبي - الامارات اليوم

قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي نجح في التعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند الألماني بعد أشهر من المحادثات السرية ليقطع الطريق أمام الاندية الكبيرة الراغبة في ضم مع اللاعب.

وأفادت الصحيفة أن "سانشو وافق على كل بنود الصفقة بما في ذلك مدة عقده، وراتبه ومكافآته والشرط الجزائي الضخم"، دون أن تذكر الصحيفة المبلغ لكنها أشارت إلى أن "الصفقة ضخمة".

وأوضحت "لا يتبقى أمام النادي الإنجليزي الملقب سوى دفع الرسوم المالية إلى النادي الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية".

يذكر أن دورتموند كان قد حدد سابقا سعر سانشو بمبلغ 110 مليون دولار.