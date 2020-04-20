الصين تحدد موعد انطلاق الدوري

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

بدأت كرة القدم في الصين التعافي بشكل كبير، بل وتم تحديد موعد عودة الدوري الصيني لكرة القدم، في المنظقة التي خرج منها وباء كورونا إلى العالم، أصبحت أول البطولات التي تحدد موعد استئناف مباريات كرة القدم فيها.

وكانت الصين التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد قرب نهاية العام الماضي، قد ظهر فيها إصابة أكثر من 82 ألف شخص ومقتل 4632.



وأكد الرئيس التنفيذي لنادي "قوانغتشو آر.آند.إف”، هوانغ شينغهوا، في تصريح لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، ونقله موقع “سكاي نيوز” أن الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم يستعد للانطلاق في نهاية يونيو أو مطلع يوليو دون إجراء اختصار في المسابقة.

وكان من المفترض أن ينطلق الدوري في 22 فبراير قبل التأجيل بسبب تفشي فيروس كورونا، ونقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذي قال:"بناء على تقييم الموقف الحالي، فإن الموسم الجديد سيبدأ في نهاية يونيو أو مطلع يوليو".

وفي الوقت نفسه لم يعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم بعد عن موعد لانطلاق المسابقة في ظل وجود قيود على سفر الأجانب لمحاولة احتواء انتشار الفيروس.