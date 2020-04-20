ليفربول مهتم بنجم الأهلي.. محمد صلاح «وسيطاً»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد مهاحم فريق الأهلي المعار إلى سموحة، صلاح محسن، أن هناك حديثاً دار بينه وبين لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، أثناء وجودهما سابقاً في أحد معسكرات المنتخب الوطني، أوضح الأخير من خلاله رغبة الفريق الإنجليزي في التعاقد مع نجم الأهلي المعار إلى سموحة.

وكان صلاح محسن، صاحب الـ21 عاماً، انضم إلى الأهلي قادماً من إنبي في 2018، وشارك مع الأهلي في 32 مباراة، ونجح في تسجيل 8ثمانية أهداف، والصناعة مرة واحدة، قبل أن يرحل معاراً إلى سموحة في سوق الانتقالات الأخيرة.

وقال صلاح محسن في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورت المصرية: «ما أقوله لم أتحدث عنه من قبل، وللمرة الأولى أكشف ذلك. محمد صلاح تحدث معي مرة أثناء وجودنا في المنتخب، وسألني عن المتبقي في عقدي مع الأهلي، وقتها أخبرته بأنني منضم حديثاً للفريق، وأخبرني محمد صلاح برغبة ليفربول في التعاقد معي، وأنهم يتحدثون عني بشكل جيد جداً، وقد يتحدثون مع إدارة الأهلي أيضاً».

وكان اللاعبان قد وجدا معاً، حيث شارك صلاح محسن في ثلاث مباريات مع منتخب مصر، من بينها مواجهة تونس في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا في لقاء شهد انتصار الفراعنة 3-2، ونجح صلاح محسن في صناعة هدف فوز المنتخب القاتل في اللحظات الأخيرة لمحمد صلاح.

وأضاف اللاعب: «أخبرني صلاح بأن ليفربول يرغب في الحديث مع الأهلي من أجلي، ولكنهم يخشون رفض إدارة الأهلي، أقسم بالله لا أكذب، وهذا حدث بالفعل، لا أعرف هل كان المقصود هو الفريق الأول في ليفربول أم لا، ولكنني وقتها أخبرته بأن (يخلصني)».

واختتم صلاح محسن أهم تصريحاته: «اللعب في الأهلي احتراف لأي لاعب في مصر، ولكن طموحاتي اللعب في الدوري الإنجليزي، والحلم ليس بعيداً».