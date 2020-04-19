ميسي يصدم برشلونة بمبلغ تعجيزي

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشف موقع لو10سبورت، أن نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، يطلب زيادة كبيرة في راتبه، لتجديد عقده مع النادي الإسباني.



وأشار إلى أن عقد "البرغوث" مع البارسا ينتهي في صيف 2021، ويحصل بموجبه على راتب سنوي قدره 50 مليون يورو، في حين يجري برشلونة مناقشات مع ميسي منذ فترة بشأن تجديد العقد حتى عام 2023، لكن لم يتوصل الطرفان بعّد لاتفاق نهائي.



وأوضح أن صاحب 32 عاماً يشترط رفع راتبه بمقدار 10-15 مليون يورو للتوقيع على العقد الجديد، كما أنه من ضمن شروط ميسي، إعادة نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا.