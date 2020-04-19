كرة القدم النسائية مهدّدة بالإلغاء بسبب "كورونا"

المصدر: أحمد طارق - دبي

حذر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "فيفبرو"، من أن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) تهدد وجود كرة القدم النسائية.

ودعا الاتحاد في تقرير نشره اليوم الأحد، الهيئات الحاكمة لكرة القدم إلى اتخاذ إجراءات لحماية اللاعبات، وبناء أساس أكثر صلابة للعبة.

وأضاف "فيفبرو": "من المرجح أن يشكل الوضع الحالي تهديداً تقريباً لوجود لعبة كرة القدم النسائية إذا لم يتم وضع اعتبارات محددة لحماية صناعتها".

وأعرب "فيفبرو" عن قلقه من أن عدم وجود المعايير يمكن أن يترك اللاعبات على وجه الخصوص في خطر فقدان مصدر رزقهن للعيش.

وأضاف أنه نظراً لبطولاته الأقل شهرة، ورواتب اللاعبات المنخفضة، والفرص القليلة المتاحة له، وصفقات الرعاية غير المتكافئة واستثمار الشركات الأقل، فإن هشاشة النظام البيئي لكرة القدم للسيدات يتعرض لضرر كبير من الوضع الحالي.