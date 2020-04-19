"قيصر الكرة المصرية": مسؤول أجبرني على الاعتزال

المصدر: سيد مصطفى-دبي

أكد لاعب شباب الأهلي السابق، المصري الدولي، حسني عبد ربه، أنه أجبر على الاعتزال بقرار من مسؤول حالي في النادي الإسماعيلي، لم يكشف عن اسمه.

واحترف حسني عبد ربه، الملقب بـ "قيصر الكرة المصرية" ضمن صفوف شباب الأهلي، موسمي، 2008/2009، و2009/2010، اذ شارك معه في مونديال الأندية التي استضافتها العاصمة أبو ظبي.

وقال عبد ربه في تصريحات تليفزيونية والدموع كانت تنهمر من عينه، اعتزلت في الموسم الماضي وأنا في قمة عطائي، مسؤول في النادي الإسماعيلي لم يكن يرغب في استمراري لأنني كنت أقف في وجه الإدارة وأطالب بمستحقات اللاعبين.

وأضاف: "لو كنت متواجداً في ناد أخر غير الإسماعيلي، للعبت لثلاث مواسم قادمة، أحمد فتحي في نفس عمري ووقع ثلاث سنوات قادمة مع نادي بيراميدز، وأنا لا أقل في العطاء عنه".

وأشار: "لم أري في حياتي لاعباً تعرض للظلم مثل الذي تعرضت له داخل جدران النادي الإسماعيلي، لقد ضحيت بملايين الجنيهات من أجل الدفاع عن قميصه، ورفضت أن أستكمل مسيرتي الاحترافية سواء في الامارات أو فرنسا، وعدت حينما طلب المسؤولين في إدارة الدراويش ذلك".

وتابع عبدربه: "للأسف بعد كل هذا لم يمنحني المسؤول الفرصة أن أختار التوقيت الذي أعتزل فيه، وأجبروني كرها على تلك الخطوة، والأكثر من ذلك أنه يتعمد تشويه صورتي أمام جماهير الإسماعيلي وللأسف نجح في ذلك".

وألمح: "لو كنت لاعباً في الأهلي أو الزمالك لأصبحت اسطورة في أحد الناديين وسيتم تقدير تاريخي بصورة أفضل، فأنا اللاعب الوحيد الذي لعب 104 مباراة دولية من خارج الأهلي والزمالك، وحصلت على أفضل لاعب في افريقيا في بطولة الأمم عام 2008، ورغم ذلك لم يكرمني الإسماعيلي في أي مرة على هذا الإنجاز، للأسف اكتشفت بعد العمر الطويل في الملاعب أن اللاعب المحترم لا مكان له في حفلات التكريم".