أندرلخت يبحث عن سمير نصري في دبي

المصدر: أحمد طارق-دبي

ذكرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية، أن نادي أندرلخت البلجيكي لا يستطيع الوصول إلى لاعبه الفرنسي سمير نصري، وذلك بعد سفره إلى دبي في مارس الماضي.

وأوضحت أن نصري بات عالقاً في دبي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في غالبية دول العالم، مبينة أن لاعب منتخب فرنسا السابق، لا يتواصل مع إدارة أندرلخت، ولم يلتزم بالتدريبات عن بعد.

وأضافت: "لاعبو الفريق البلجيكي يخضعون لرقابة مشددة لتأدية التدريبات عن بعد، باستخدام إدارة النادي لتطبيق "ذا لاست أور"، بينما كان سمير نصري هو اللاعب الوحيد في الفريق الذي لم يقدم التقارير اليومية الخاصة به".

وختمت: "نصري يرتبط بعقد مع أندرلخت حتى 30 يونيو المقبل، وغاب عن الفريق فترة طويلة بسبب الإصابة، وإدارة النادي البلجيكي لا تخطط لتمديد عقده مع الفريق".