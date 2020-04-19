معلول: رفضت عروضاً مغرية من أجل البقاء مع الأهلي

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

كشف نجم فريق الأهلي، التونسي علي معلول، أنه رفض العديد من العروض المغرية، وتمسك بالاستمرار مع فريقه الأهلي. وقال في تصريحات لقناة الأهلي التلفزيونية: «إنه قضى مع الأهلي أربع سنوات شهدت انتصارات وبطولات، ويأمل أن تستمر إنجازاته وبطولاته مع الفريق خلال المرحلة المقبلة».

وأكد أن فترة وجوده في النادي الأهلي هي الأفضل لاستكمال مشواره الكروي، الذي بدأه مع الصفاقسي، حيث لعب للفريق التونسي ثماني سنوات، وحصل على شارة كابتن الفريق وعمره لم يتجاوز 24 عاماً، وكانت تجمعه علاقة ود كبيرة بالجماهير هناك، وتوّج بالألقاب أيضاً.

وقال معلول: «رفضت العديد من العروض المغرية، لأنني أريد الاستمرار في اللعب لفترة طويلة بالأهلي»، رافضاً الكشف عن طبيعتها. وقال: «إنها تأتيه منذ انضمامه للنادي الأهلي في كل مواسم الانتقالات، وإنه تلقى عرضاً كبيراً الموسم الماضي من أحد الدوريات الخليجية، ولكن حبه للجماهير واحترامه لرغبة النادي دفعاه إلى البقاء».

وشدد النجم التونسي على أن جميع من تحدث معهم عقب تلقيه عرض النادي الأهلي، أثناء وجوده مع الصفاقسي، نصحوه بالتمسك بهذه الفرصة الذهبية، وطالبوه بالإسراع في اتخاذ هذه الخطوة، مؤكداً أنه بعد هذا المشوار مع الأهلي يرى دائماً أنه اتخذ القرار الصائب.

وأشار إلى أن أسرته كانت ترغب في عدم تأثير الرياضة في مستقبله الدراسي، وأن والدته هي التي شجعته بشكل كبير على ممارسة كرة القدم، وأن أسرته تحرص على زيارته في القاهرة من وقت إلى آخر.وأكد الظهير الأيسر للأهلي أن جميع اللاعبين كانوا يرغبون في مواجهة الزمالك في مباراة الدوري التي ألغيت، وذلك لمصالحة الجماهير بعد خسارة السوبر.

جميع لاعبي الأهلي كانوا راغبين في ملاقاة الزمالك في اللقاء المُلغى بالدوري.