الأهلي المصري يشكو عبدالله السعيد بسبب مليونَيْ دولار

المصدر: وكالات

تقدمت إدارة النادي الأهلي بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم، للمطالبة بحقها لدى اللاعب عبدالله السعيد، بعدما قام الأخير بفسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي، وعاد للانضمام إلى نادٍ مصري (بيراميدز)، دون أن يحصل الأهلي على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليها في العقد الثلاثي بينه وبين أهلي جدة واللاعب، عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادي السعودي قبل عامين.

وذكر النادي الأهلي، عبر موقعه الرسمي اليوم السبت، أن شكواه للاتحاد المصري جاءت بعد تلقيه رداً من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، بأنه لم يعد منوطاً به حل النزاع الخاص بمستحقات النادي، لأن اللاعب حالياً ضمن صفوف نادٍ مصري، وبالتالي بات الأمر شأناً داخلياً والمسؤول عنه هو الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتضمن رد "الفيفا"، أيضاً، أنه قام باستطلاع موقف أهلي جدة السعودي من الأزمة، والذي أفاد بأن اللاعب هو من قام بفسخ تعاقده، وانضم لنادي بيراميدز المصري، "لذلك تقدمت إدارة النادي الأهلي المصري بالشكوى المشار إليها مجدداً لاتحاد الكرة، للحفاظ على حقوق النادي، خصوصاً أن الإدارة كانت لجأت - منذ البداية - لاتحاد الكرة بخصوص الأزمة نفسها، وجاء رده سريعاً بأنه ليس المسؤول عن فض هذا النزاع، لأن هناك طرفاً خارجياً هو أهلي جدة السعودي؛ وبالتالي لجأ النادي إلى الفيفا، وتلقى الرد الذي سبقت الإشارة إليه".

وحرصت إدارة الأهلي على دعم الشكوى المقدمة للاتحاد المصري بنسخة من العقد الثلاثي، الذي اشترط في أحد بنوده الرئيسة أنه "لا يحق للاعب الانضمام لأي نادٍ مصري طوال فترة تعاقده مع أهلي جدة، وحال مخالفة ذلك يحصل النادي الأهلي على شرط جزائي قيمته مليونا دولار".

كما تم تدعيم الشكوى بالمكاتبات الواردة من "الفيفا"، في هذا الشأن، "والتي أشارت بوضوح إلى أحقية النادي في المطالبة بحقوقه بتقديم شكواه للاتحاد المصري لكرة القدم، بعد انضمام اللاعب لنادٍ مصري بالمخالفة لشروط بيعه للنادي السعودي".