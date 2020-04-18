لاعب برشلونة السابق يطلب من محمد صلاح الانضمام إلى ريال مدريد

المصدر: أحمد طارق-دبي

كشف لاعب منتخب نيجيريا والزمالك وبرشلونة السابق، مانويل أمونيكي، عن تفضيله انتقال النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، إلى ريال مدريد على حساب برشلونة.



وقال، في تصريحات لقناة الزمالك: «في برشلونة يمررون كثيراً، ويهتمون أكثر بطريقة (تيكي تاكا)، ويحاولون استعادة وضعهم الفني».



وأضاف: «أعتقد أن صلاح مناسب لريال مدريد، لأن طريقة لعب الكرة الإنجليزية سريعة، وريال مدريد يؤدي بهذه الطريقة السريعة هجومياً، وقد يؤدي بشكل طيب طبقاً لأسلوبهم».