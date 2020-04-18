كشف لاعب منتخب نيجيريا والزمالك وبرشلونة السابق، مانويل أمونيكي، عن تفضيله انتقال النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، إلى ريال مدريد على حساب برشلونة.
وقال، في تصريحات لقناة الزمالك: «في برشلونة يمررون كثيراً، ويهتمون أكثر بطريقة (تيكي تاكا)، ويحاولون استعادة وضعهم الفني».
وأضاف: «أعتقد أن صلاح مناسب لريال مدريد، لأن طريقة لعب الكرة الإنجليزية سريعة، وريال مدريد يؤدي بهذه الطريقة السريعة هجومياً، وقد يؤدي بشكل طيب طبقاً لأسلوبهم».
لاعب برشلونة السابق يطلب من محمد صلاح الانضمام إلى ريال مدريد
كشف لاعب منتخب نيجيريا والزمالك وبرشلونة السابق، مانويل أمونيكي، عن تفضيله انتقال النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، إلى ريال مدريد على حساب برشلونة.