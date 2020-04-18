نجم جزائري مرشح للانضمام إلى باريس سان جيرمان

المصدر: أحمد طارق-دبي

ربطت تقارير صحافية في فرنسا، نجم نادي نيس يوسف عطال، بالرحيل إلى باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة لو 10 سبورت، أن باريس سان جيرمان يتابع عطال منذ عام 2018، والآن قد زاد اهتمام نادي العاصمة الفرنسية بضم الدولي الجزائري، خاصة في ظل الرحيل المتوقع لتوماس مونييه بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت: "أراد باريس سان جيرمان ضم عطال، خاصة وأن توخيل كان ينوي اللعب بثلاثة مدافعين في الخلف، وهي خطة مناسبة للاعب".

وأضاف: "يعرف ليوناردو عطال جيداً، ولكن كل شئ سيعتمد على السعر الذي سيطلبه نيس، ربما يكون السعر انخفض الآن بسبب إصابته والوضع الحالي، لذلك يمكنه أن تتم الصفقة".