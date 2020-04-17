«فيفا» يطالب اتحاد جدة بدفع 3 ملايين يورو للاعب مغربي

المصدر: الرياض ■أ.ف.ب

أخطرت غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، نادي اتحاد جدة السعودي، بضرورة دفع مبلغ ثلاثة ملايين يورو للمغربي مروان داكوستا، مدافع الفريق السابق، حسبما أفادت صحيفة «الرياضية» السعودية، أول من أمس. وذكرت الصحيفة أن إدارة النادي السعودي ستستأنف القرار خلال 45 يوماً، وهي المدة التي يسمح فيها للنادي بالطعن على القرار.

وأوضحت الصحيفة أن داكوستا تقدم بشكوى طالب فيها ببقية قيمة عقده مع الفريق البالغ خمسة ملايين يورو، إلا أن «فيفا» حكم له بثلاثة ملايين فقط، وذلك بعد أن قام اللاعب بفسخ العقد من طرف واحد بسبب عدم استلامه لمستحقاته السابقة. وأضافت الصحيفة السعودية أن الإدارة القانونية بالنادي تدرس ملف تقديم الاستئناف مع محامي النادي، قبل رفعها للجنة الاستئناف. وكانت وزارة الرياضة السعودية أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية كإجراء احترازي، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.