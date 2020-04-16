الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يبحث مصير المسابقات الثلاثاء المقبل

المصدر: وكالات

يجتمع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مع جميع الاتحادات الأهلية الـ55 الأعضاء بالاتحاد القاري في مؤتمر عبر دائرة تليفزيونية مغلقة (فيديو كونفرانفس) الثلاثاء المقبل، لمناقشة مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ومصير المسابقات القارية المختلفة.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة التنفيذية تأثير الأزمة على كرة القدم المحلية والدولية. وذكر بيان صحافي للاتحاد أن مؤتمر الثلاثاء سيكون "جلسة إعلامية للأمناء العامون للاتحادات الأعضاء". كما يعتزم يويفا مناقشة التطورات المتعلقة بالمسابقات المحلية والأوروبية.

ويمنح يويفا الأولوية لإستكمال مسابقات الدوري والكأس المحلية، وإقامة المباريات التي ستحدد الفرق المتأهلة لبطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي للموسم المقبل، حيث يمكن إقامتها حتى أواخر أغسطس المقبل.

ويمكن استئناف مباريات الموسم الحالي لدوري أبطال أوروبا والدوري أوروبي، بمجرد تحديد الفرق المتوجة بالبطولات المحلية.

وتم تعليق النشاط الكروي في جميع أنحاء أوروبا حاليا، فيما أوصت رابطة الدوري البلجيكي لكرة القدم بإلغاء المسابقة هذا الموسم، ومنح اللقب لفريق كلوب بروج، الذي كان يتصدر البطولة حين توقفها.

وقرر يويفا تأجيل اجتماع لجنته التنفيذية، الذي كان مقررا عقده في مارس الماضي، ليقام في العام المقبل.