الشرطة السعودية تقبض على لاعبين خرقا حظر التجول وسخرا من رجال الأمن

المصدر: أحمد طارق - دبي

ألقت شرطة مكة القبض على حارس مرمى نادي الاتحاد السعودي، فواز القرني، وزميله عبدالرحمن العبود، بسبب سخريتهما من رجال الأمن، خلال تلقي الحارس مخالفة حظر التجول.

وقالت الشرطة عبر حسابها على «تويتر»: «إشارة إلى مقطع فيديو متداول يظهر فيه لاعبان ينتميان لأحد الأندية الرياضية، وهما يتهكمان على رجال الأمن، إثر تلقي أحدهما مخالفة منع التجول بمحافظة جدة، تم ضبطهما وإيقافهما واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة».

وأوقفت عناصر الأمن، الدولي السعودي فواز القرني، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، جرّاء خرق قرار منع التجول في مدينة جدة، ووقعت غرامة مخالفة قرار السلطات، وقيمتها 40 ألف ريال.