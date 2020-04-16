أسترالية تحطّم «عن غير قصد» الرقم القياسي في التجديف بالحجر المنزلي

المصدر: سيدني - أ.ف.ب

حطّمت وصيفة بطلة العالم في التجديف الأسترالية، جورجينا رو، رقماً قياسياً لسباق نصف ماراثون داخل قاعة «عن غير قصد» ومن دون أن تغادر منزلها، وذلك بحسب ما أعلنت المتحدثة باسم الاتحاد الأسترالي للعبة.

وعلى غرار جميع زميلاتها في الفريق الأسترالي، كانت رو، الفائزة بفضية بطولة العالم 2019 في فئة الثماني مجدفات، وبرونزية 2018، تتمرن داخل منزلها في سيدني، في ظل الحجر المفروض من أجل الحد من تفشي فيروس «كورونا» المستجد، الذي أرجأ حلمها بالمشاركة الأولمبية، بعدما تأجل «أولمبياد طوكيو» حتى صيف 2021.

ولم تدرك ابنة الـ27 عاماً أن أداءها على آلة «كونسيبت 2» المعتمدة في تمارين التجديف، سيخوّلها تحطيم الرقم القياسي لسباق نصف الماراثون داخل قاعة، الذي تبلغ مسافته 21097 كلم، بعد تسجيلها 1:19.28.4 ساعة.

وحطمت رو بفارق 40 ثانية الرقم القياسي، الذي كان مسجلاً باسم الأميركية إستر لوفغرن، قبل خمسة أعوام.

واعتبرت المتحدثة باسم الاتحاد الأسترالي للتجديف، لوسي بنجامين، في حديث لوكالة «فرانس برس» أن «ما حققته رو لا يصدق في ظل الظروف، لاسيما أن الأخيرة معتادة على المشاركة جزءاً من فريق مكون من ثمانية أشخاص».

وتابعت: «إنه تحد ذهني لأنك بمفردك وطاقمك ليس معك»، موضحة: «إنها آلة صعبة، إنه تمرين لكامل الجسم».