10 أندية ترغب في إلغاء الدوري المصري بسبب "كورونا"

المصدر: سيد مصطفى - دبي

كشف رئيس نادي الاتحاد، محمد مصلحي، أن 10 أندية لديها رغبة في إلغاء الدوري المصري لهذا الموسم، لأسباب مالية خانقة بعد جائحة كورونا. وقال مصلحي في تصريحات تلفزيونية: لم يعد لدى الأندية المصرية رفاهية الخيار بين استكمال الدوري أو إلغائه، الأغلبية تؤيد الإلغاء، خصوصاً أن المؤشرات تؤكد صعوبة عودة النشاط قبل يونيو، واستمرار المسابقة حتى أكتوبر المقبل.

وأضاف: "ليس لدينا المال لنستمر في الإنفاق على نشاط الكرة لستة أشهر مقبلة، الوضع أصبح خانقاً من الناحية المادية"، وقال إنهم يطالبون اتحاد الكرة بإلغاء مسابقة الدوري اليوم قبل الغد.

وشدد رئيس نادي الاتحاد على أن لاعبي الدوري المصري لم يكن لديهم حتى الآن أية مبادرات بشأن تقليص رواتبهم، أسوة بما حدث في الكثير من الدوريات في أوروبا.

وتابع: لا يستطيع رئيس أي نادٍ إجبار لاعبيه على تخفيض رواتبهم، وهذا الأمر كما أعلن عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم متروك للاتفاق الودي بين الأندية واللاعبين.