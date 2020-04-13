بالصور.. تفاصيل جديدة عن زوج والدة نيمار "لاعب البلاي ستيشن"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أثارت نادين غونزالفيس والدة نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار، جدلاً واسعاً بين الجماهير وووسائل الإعلام العالمية بعد إعلان ارتباطها بشاب يصغرها بـ 30 سنة فيما يصغر نجلها نيمار بست سنوات.

وكشفت صحيفة "لانسيه" البرازيلية أن "زوج والدة نيمار اسمه تياغو راموس، يبلغ من العمر 22 عامًا، ويلعب في نادي (فور كيه إيزي) للألعاب الإلكترونية (البلاي ستيشن) الذي يتنافس في دوري (إن إف إيه)، وهي بطولة للهواة وتعتبر بوابة للمسابقات الاحترافية".

وأضافت الصحيفة أن "تياغو راموس يعمل أيضاً عارضاً للأزياء، ويعد صديقا لعائلة نيمار، كما أظهرت العديد من المناسبات السابقة التي ظهر فيها رفقة النجم البرازيلي وعائلته، وكان آخرها عيد ميلاده، فبراير الماضي، في باريس حيث تعرف على نادين"،

وكانت نادين (52 سنة)، والتي انفصلت عن والد نيمار منذ سنوات، قد أعلنت عبر حسابها الشخصي في (إنستغرام) أنها سترتبط بالشاب راموس، معربة عن سعادتها لاسيما أن نيمار تمنى لهما حياة سعيدة، فيما رحب والد نيمار بالأمر من خلال تغريدة على حساب طليقته.

وتفاعل الجمهور الجمهور مع قصة والدة نيمار وراموس عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأغلبهم استهجنها تماماً وآخرون أصيبوا بالدهشة من موقف نيمار.

يذكر أن خطيب والدة نيمار نشر صورة تجمعه مع نيمار على حسابه في "إنستغرام" الذي يتابعه من خلاله 469 ألف متابع.