بايرن ميونيخ يفتح باب المنطقة الفنية أمام كلوزه

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

كشف المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ هانسي فليك، حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم عن رغبته صراحة في التعاون مجدداً مع المهاجم الدولي السابق ميروسلاف كلوزه (41 عاماً).

وعمل فليك مساعد مدرب للمنتخب الألماني في الوقت الذي قاد فيه كلوزه خط الهجوم خلال حملة تتويج الماكينات بلقب مونديال البرازيل 2014.

وتولى فليك (55 عاماً) منصب المدير الفني لبايرن ميونيخ بعقد يمتد حتى 2023، ويبدو الآن أن القرار سيكون بيد كلوزه لتحديد ما إذا كان يرغب في الانتقال من عمله كمدرب لفريق الشباب تحت 17 عاماً في النادي البافاري، للعمل تحت قيادة فليك مع الفريق الأول.

وقال فليك «عرفت ميرو لفترة طويلة وأدرك أنه شخص مخلص وجذاب ويمتلك مستوى عالياً من المهارات الاجتماعية، أعتقد أنها ستكون إضافة للجهاز الفني».

وأضاف «عليه أن يقرر ذلك بنفسه، إنها أمور ليست متوقفة على شخصي فقط، لكن عليه أيضاً».

ويعمل كلوزه الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم مدرباً في قطاعات الناشئين في بايرن منذ نحو عامين، وينتهي عقده الصيف المقبل.

وقال توماس مولر الزميل السابق لكلوزه، إنه رغم عدم قدرته على تقييم عمل كلوزه في فريق الشباب، فإنه يدرك أنه «مثابر للغاية» كشخص ولاعب.

ولعب مولر وكلوزه جنباً إلى جنب في المنتخب الألماني بين عامي 2010 و2014، وبين عامي 2008 و2011 في صفوف بايرن.

وأوضح مولر «إنه ذكي للغاية، إحدى نقاط قوته هي قراءة المباريات، يتمتع بذكاء خارق في الانطلاقات والتحركات».

ويواصل كلوزه ثقل موهبته من خلال المشاركة في برنامج الحصول على رخصة تدريب الذي ينظمه الاتحاد الألماني لكرة القدم، والذي سيبدأ في يونيو المقبل حال تلاشي أزمة فيروس كورونا المستجد.

من جهته، قال مدير المنتخب الألماني لكرة القدم اوليفر بيرهوف، إنه يمكنك أن ترى في كلوزه «الرغبة، العاطفة والخبرة للعمل في مجال التدريب».

وأكد أنه من الرائع أن كلوزه تعامل بمنتهى الدقة في مساعيه للعمل في مجال التدريب.

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عمر النجم الألماني الدولي السابق كلوزه الذي سحر الجماهير في بطولات كأس العالم.