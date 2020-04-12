في زمن "كورونا".. قمة الأهلي والزمالك ستقام "أونلاين"

المصدر: أحمد طارق-دبي

كشف وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي أنه يتم التنسيق بالاتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم، على إقامة مباراة افتراضية "أونلاين" لتخصيص عائدها لصالح المستشفيات في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف صبحي، في تصريحات إذاعية اليوم الأحد، أنه يتم في الفترة الحالية التنسيق لإقامة مباراة "أونلاين" ستكون بين الأهلي والزمالك، وعائدها المادي سيتم تخصيصه للمستشفيات في مصر لمواجهة كورونا.

وواصل تصريحاته، أن اتحاد الكرة بصفته المنوط بهذا الأمر سينسق ويجهز لإقامة هذه المباراة، خاصة وأن دور الرياضة للمشاركة في المجتمع في مثل هذه الظروف كبير للغاية.