بايرن ميونيخ يغازل الهداف التاريخي لكأس العالم

المصدر: وكالات

كشف المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ هانسي فليك حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم عن رغبته صراحة في التعاون مجدداً مع المهاجم الدولي السابق ميروسلاف كلوزه.

وعمل فليك كمساعد مدرب للمنتخب الألماني في الوقت الذي قاد فيه كلوزه خط الهجوم خلال حملة تتويج الماكينات بلقب مونديال البرازيل 2014.

وتولى فليك (55 عاماً) منصب المدير الفني لبايرن ميونيخ بعقد يمتد حتى 2023، ويبدو الآن أن القرار سيكون بيد كلوزه لتحديد ما إذا كان يرغب في الانتقال من عمله كمدرب لفريق الشباب تحت 17 عاما في النادي البافاري، للعمل تحت قيادة فليك مع الفريق الأول.

وقال فليك «عرفت ميرو لفترة طويلة وأدرك أنه شخص مخلص وجذاب ويمتلك مستوى عالي من المهارات الاجتماعية، أعتقد أنها ستكون إضافة للجهاز الفني».

وأضاف «عليه أن يقرر ذلك بنفسه، إنها أمور ليست متوقفة على شخصي فقط، لكن عليه أيضا».

وبخلاف كلوزه (41 عاماً) افصح فليك عن رغبته في الحديث إلى «مرشح آخر».

ويعمل كلوزه الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم كمدرب في قطاعات الناشئين في بايرن منذ نحو عامين، وينتهي عقده الصيف المقبل.

وقال توماس مولر الزميل السابق لكلوزه، أنه رغم عدم قدرته على تقييم عمل كلوزه في فريق الشباب، فإنه يدرك أنه «مثابر للغاية» كشخص ولاعب.

ولعب مولر وكلوزه جنبا إلى جنب في المنتخب الألماني بين عامي 2010 و2014، وبين عامي 2008 و2011 في صفوف بايرن.

وأوضح مولر «إنه ذكي للغاية، إحدى نقاط قوته هي قراءة المباريات، يتمتع بذكاء خارق في الانطلاقات والتحركات».

وتابع «بالتأكيد هذا عامل مساعد في مجال التدريب إذا كان لديك القدرة على قراءة المباريات».

ويواصل كلوزه ثقل موهبته من خلال المشاركة في برنامج الحصول على رخصة تدريب الذي ينظمه الاتحاد الألماني لكرة القدم، والذي سيبدأ في يونيو المقبل حال تلاشي أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشار كلوزه «أي شخص يعرفني، يدرك أنني دائما أرغب في تحقيق أفضل تعليم ممكن في حياتي».

وبعد اعتزاله اللعب الدولي، انضم كلوزه بشكل مؤقت للجهاز الفني للمنتخب الألماني بقيادة المدرب يواخيم لوف.

واكتسب كلوزه خبرات مهمة، مشيرا إلى أنه حصل على «براعة تكتيكية» وتعلم من طريقة تعامل لوف مع اللاعبين واسلوبه في فرض حالة من التضامن داخل الفريق.

من جهته، قال مدير المنتخب الألماني لكرة القدم اوليفر بيرهوف أنه يمكنك أن ترى في كلوزه "الرغبة، العاطفة والخبرة للعمل في مجال التدريب.

وأكد أنه من الرائع أن كلوزه تعامل بمنتهى الدقة في مساعيه للعمل في مجال التدريب.

ويرى كلوزه أن عمله بشكل رسمي في مجال التدريب سيسهل من مهمته للحصول على مكانة في كرة القدم الاحترافية، وبالتالي فإن المنصب المعروض عليه في بايرن قد يكون الخطوة المناسبة في الوقت الراهن.

