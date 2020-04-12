4 مايو موعد مبدئي لاستئناف النشاط الرياضي في إيطاليا

المصدر: روما - أ.ف.ب

وضع وزير الرياضة الإيطالي، فينشينزو سبادافورا، يوم الرابع من مايو موعداً محتملاً لاستئناف النشاطات التدريبية الرياضية، التي توقفت بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

ونشر سبادافورا مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أول من أمس، بعد ساعات من إعلان الحكومة الإيطالية تمديد الإغلاق الوطني حتى الرابع من مايو المقبل، علماً بأنه بدأ في 10 مارس الماضي.

وقال الوزير إنه طلب من الاتحادات الرياضية تحديد البروتوكولات الصحية لضمان سلامة الرياضيين عند عودتهم إلى التدريبات.

وإذا تم تأكيد ذلك، فإن الاستئناف مع بداية مايو سيسمح للدوري الإيطالي بأن يقيم الـ12 جولة المتبقية، على أن يكون موعد الانتهاء في أغسطس بشكل مؤقت.