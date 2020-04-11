الاتحاد الإفريقي يصدم الأهلي والزمالك

المصدر: أحمد طارق-دبي

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل نصف نهائي بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية لأجل غير مسمى، بسبب جائحة فيروس كورونا.



وتلقى كل من الأهلي والزمالك المصريان صدمة بقرار التأجيل، بعدما كانا يستعدان لخوض نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في مايو المقبل، خاصة مع إيقاف مسابقة الدوري المحلي.



ووفقاً للجدول الزمني المحدد، كان من المنتظر أن يلعب الزمالك أمام الرجاء، بينما سيكون نصف النهائي الثاني بين الأهلي والوداد البيضاوي في مستهل مايو المقبل، فيما تم تحديد 29 مايو موعداً للنهائي، لكن تم تأجيل المباريات لموعد لم يتم تحديده.