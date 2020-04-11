استقالات جماعية في برشلونة

المصدر: برشلونة - أ.ف.ب

مني نادي برشلونة بنكسة كبيرة، بإعلان ستة من أعضاء مجلس إدارته تقديم استقالاتهم من مناصبهم، مطالبين الرئيس، جوسيب ماريا بارتوميو، بإجراء انتخابات مبكرة، بعد انتهاء الوضع الاستثنائي الذي تسبب به فيروس كورونا المستجد.

والأعضاء الستة هم: نائب الرئيس إميلي روسو، وإنريكي تومباس، وسيلفيو إلياس، وجوسيب بونتي، وماريا تيكسيدور، وجوردي كالساميجليا.

وفي بيان أرسلوه إلى المساهمين في النادي، قال الأعضاء المستقيلون: «لا نرى سبيلاً لتغيير الطريقة التي يدار بها العمل في النادي قبل التحديات المستقبلية المهمة، خصوصاً التي تلي أزمة (الوباء)». وتابع البيان: «علينا أن نشير إلى خيبة أملنا في وجه القضية المؤسفة الخاصة بحسابات مواقع التواصل الاجتماعي».