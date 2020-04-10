ساوثمبتون أول نادٍ إنجليزي يعلن إرجاء دفع الرواتب

المصدر: لندن -أ.ف.ب

أصبح ساوثمبتون أول نادٍ من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يعلن عن إرجاء دفع رواتب لاعبيه أشهراً عدة، وذلك على خلفية التوقف الذي فرضه فيروس كورونا المستجد.

ولن ينحصر إرجاء دفع الرواتب في اللاعبين فحسب، بل سيطال مديري النادي والمدرب النمساوي للفريق رالف هازنهوتل وطاقمه المساعد، وذلك حتى يونيو.

ودعت رابطة الدوري الممتاز لاعبي جميع الأندية إلى اقتطاع 30% من رواتبهم، لكن رابطة اللاعبين المحترفين امتنعت عن ذلك حتى الآن بحجة أن ذلك سيكون له تأثير سلبي على المساهمات الضريبية التي تستفيد منها الخدمة الصحية الوطنية «أن ايتش أس».

وبانتظار التوصل إلى اتفاق بشأن الرواتب، أطلق اللاعبون مبادراتهم الخاصة الطوعية للمساهمة في مساعدة موظفي الخدمة الصحية الوطنية.