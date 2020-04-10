رئيس «كونميبول» يطالب «فيفا» بصندوق دعم عالمي

المصدر: أسونسيون ■أ.ف.ب

طلب رئيس اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) من نظيره الدولي، جاني انفانتينو، إنشاء صندوق دعم عالمي لمساعدة أندية كرة القدم خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعقد الباراغوياني اليخاندرو دومينغيز لقاءً عبر الفيديو مع السويسري انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) «لإيجاد حلول مناسبة متاحة على الفور من اجل مصادقة الأعضاء عليها من دون تأخير إضافي».

وأشارت الرسالة الصادرة عن الاتحاد القاري الى ان استئناف كرة القدم حول العالم «يتوقف على هذا الدعم في الوقت المناسب».

وكان الاتحاد القاري قد وفّر 75 مليون دولار أميركي للأندية التي خسرت ايراداتها جراء تعليق منافسات كأس ليبرتادوريس وسوداميريكانا القاريتين.

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مليون دولار أميركي وفرها «كونميبول» للأندية التي خسرت إيراداتها جراء تعليق منافسات كأس ليبرتادوريس وسوداميريكانا.