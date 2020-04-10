رينجرز ينتقد مقترح إنهاء الدوري الاسكتلندي واعتماد الترتيب الحالي

المصدر: لندن ■أ. ف.ب

وجّه نادي رينجرز انتقادات لاذعة لاقتراح رابطة الدوري الاسكتلندي المحترف لكرة القدم بإنهاء موسم الدرجات الثلاث الدنيا، محذراً من «عواقب وخيمة على كرة القدم الاسكتلندية».

مع توقف المنافسات على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد اقترحت رابطة الدوري أن تصوّت الأندية على اقتراح إنهاء موسم المستويات الثاني، الثالث، والرابع، وتحديد المراكز النهائية وفقاً للترتيب الحالي.

ولا يشمل الاقتراح دوري الدرجة الممتازة (برميرشيب)، بل يوصي بالإبقاء على مبارياته مؤجلة للوقت الراهن. ولكن في حال تعذّر إنهاء الموسم سيعتمد المبدأ ذاته في عملية تحديد المراكز.

وفي حال حصل ذلك سيتوّج سلتيك متصدر الترتيب الحالي بطلاً لاسكتلندا للعام التاسع توالياً، مقابل سقوط هارتس المتذيل في المركز 12 الى المستوى الثاني.

وقال مدرب رينجرز صاحب المركز الثاني المتأخر عن غريمه الأزلي الانجليزي ستيفن جيرارد، إن ناديه سيعارض «بأشد الوسائل الممكنة» أي محاولة لتغيير القواعد السائدة.