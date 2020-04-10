برشلونة يتعاقد مع نجم سوسييداد داني رودريغيز

المصدر: مدريد ■د.ب.أ

ذكرت تقارير صحافية، أول من أمس، أن نادي برشلونة الإسباني تعاقد مع داني رودريغيز (14 عاماً) النجم الواعد في صفوف ريال سوسييداد.

وبحسب صحيفة «داريو سبورت» فإن برشلونة يعتزم ضم اللاعب لقطاعات الناشئين بالنادي تمهيداً للاعتماد عليه في الفريق الأول مستقبلاً.

وتردد أن اللاعب حظي باهتمام العديد من الأندية الأوروبية، وفي مقدمتها باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن رودريغيز فضل في النهاية الانتقال للنادي الكاتالوني.

ويجيد اللاعب الأعسر اللعب في مركز الجناح، وفي مراكز عدة في خط الوسط، فهل يكون مشروع نجم جديد في النادي الكاتالوني على شاكلة النجوم الكبار الأرجنتيني ليونيل ميسي أو المعتزل تشافي وصانع الألعاب النموذجي أندريس إنييستا..

من جانبه، يسعى سوسييداد لتعويض رحيل رودريغيز عبر التعاقد مع داني دياز النجم الصاعد لراسينغ سانتاندير.