عاجل.. الكشف عن موعد عودة الدوري الإنجليزي رسمياً

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تواصلت رابطة كرة القدم الإنجليزية اليوم مع 71 نادي لإبلاغهم حول خطتهم بشأن استئناف الموسم، وأخر مستجدات بشأن إمكانية عودة المُسابقات الإنجليزية، بعدما توقف كل شيء بسبب انتشار فيروس كورونا المُستجد "كوفيد 19".

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد اتخذت قراراً بشأن تأجيل الموسم الجاري 2019/2020، لأجل غير مسمى ولكن اليوم أصدرت بياناً رسمياً من أجل توضيح الأمور.

وقالت الرابطة، في بيانها، “خطة استئناف الموسم ستدور حول خوض المباريات المتبقية في غضون 56 يومًا، وذلك بمجرد العودة لاستكمال النشاط مرة أخرى، وأوضحت الرابطة، أنّ الفرق يجب ألا تستأنف تدريباتها الجماعية حتى 16 مايو القادم، بعدما تقرر تأجيل كل شيء لأجل غير مسمى”، وأشارت الرابطة إلى أنها ترغب في إنهاء الموسم الحالي، مؤكدة أن اللعب سيكون خلف أبواب مُغلقة (بدون حضور جماهيري)، والقرار هنا خاص بالدوري الإنجليزي، ودوري الدرجة الأولى، ودوري الدرجة الثانية.

وطبقاً للبيان فأن الأندية سوف تبدأ في العودة إلى التدريبات يوم 16 مايو، وسيتم تكملة الجولات خلال 56 يوماً لنهاية الدوري وختام الموسم.