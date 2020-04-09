نجما النصر السعودي حمدالله وأمرابط يطلبان العودة إلى المغرب وهولندا

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف موقع "إندبندنت" الناطق باللغة العربية، عن رغبة الثنائي المغربي، نورالدين أمرابط وعبدالرزاق حمدالله، لاعبي النصر السعودي، في مغادرة السعودية والعودة إلى المغرب وهولندا في الوقت الراهن.

وأشار موقع الصحيفة إلى أن حمدالله يتواصل فعلياً مع سفارة بلاده في العاصمة الرياض، لاستئجار طائرة خاصة برفقة مواطنيه الذين يلعبون بالدوري السعودي، في ظل توقف النشاط الرياضي في المملكة، وذلك للعودة إلى المغرب، فيما يسعى أمرابط لأخذ الموافقة وإكمال الإجراءات النظامية، من أجل المغادرة إلى هولندا في زيارة عائلية، ريثما يعاود النشاط الرياضي انطلاقه.

ويتصدّر عبدالرزاق حمدالله قائمة هدافي الموسم الحالي بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 18 هدفاً، متفوقاً بأربعة أهداف على مهاجم الهلال بافيتيمبي غوميس.

يذكر أن المغربي حمدالله سبق له الانضمام إلى النصر صيف عام 2018، ونجح في قيادة الفريق للتويج بطلاً للدوري السعودي، كما حصل على لقب الهداف التاريخي من حيث عدد الأهداف، فيما وضعت إدارة نادي النصر ضمن أولوياتها تجديد عقد أمرابط خلال الفترة المقبلة، باعتباره من أهم لاعبي الفريق.