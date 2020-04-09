كلوب رفض ضم ماني إلى دورتموند.. واللاعب السنغالي تمنى الانضمام إلى يونايتد

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشف النجم السنغالي، ساديو ماني، عن أنه لم يتوقع الانتقال إلى ليفربول في عام 2016، مشيراً إلى أنه كان يفكر أن تكون خطوته المقبلة بعد ساوثامبتون هي الانضمام إلى مانشستر يونايتد.

وقال ماني لصحيفة "تايمز" البريطانية، إن المدرب الألماني، يورغن كلوب، سبق له أن رفض التعاقد معه، عندما كان الأخير مدرباً لبروسيا دورتموند الألماني، لافتاً إلى أنه لم يتوقع أن يطلب كلوب ضمه إلى "الريدز".

وأضاف: "كان وقتاً صعباً بالنسبة لي، كنت أجلس على دكة البدلاء، ولم أتوقع أن يطلبني فريق، لكني كنت سعيداً حين فعل كلوب ذلك، ولم يعتقد أنني مغني راب".