اتحاد الكرة المصري يبعث برسالتَي اطمئنان وقلق للأهلي

المصدر: أحمد طارق - دبي

بعث اتحاد الكرة المصري برسالتَي اطمئنان وقلق إلى الأهلي، بعدما كشف نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، جمال محمد علي، عن أنه لا يوجد نية لإلغاء مسابقة الدوري، بينما شدد في الوقت نفسه على أنه في حال إلغاء البطولة، لن يتم منح اللقب إلى "الأحمر".

وقال علي لقناة "أون تايم سبورت": "اللجنة لديها إصرار كبير على عودة النشاط الرياضي، بشرط انتهاء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد"، وأضاف: "هدفنا هو عودة المسابقات المحلية، وأرى أن الاتحاد بحاجة إلى ثلاثة أشهر فقط لإنهاء مسابقة الدوري، علماً بأن قرار إلغاء الموسم الرياضي من أبعد الحلول بالنسبة لنا".

وختم بالقول:"في حال إلغاء مسابقة الدوري المصري، لن نستطيع تحديد البطل لأن المنافسة على لقب البطولة مازالت قائمة".