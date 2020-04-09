محمد صلاح يدعم مبادرة بريطانية لمواجهة كورونا

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

ظهر النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول رسمياً في مبادرات لاعبي كرة القدم في العالم بعد أن انضم إلى نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن المبادرة التي اطلقوها لجمع الأموال والتبرعات من أجل مكافحة فيروس كورونا.

وكان نجوم العالم أمثال ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، قد قاموا بهذا الدور الهام عن طريق تخفيض رواتبهم في الأندية والقيام بعدد من المبادرات، بينما تأخر نجوم الدوري الإنجليزي ولكن قائد فريق ليفربول جوردان هندرسون، له الدور الرئيسي في إطلاق المبادرة.

وأطلق نجوم "البريميرليغ" مبادرة خيرية بتنفيذ حملة تحت عنوان "اللاعبون معا" لجمع التبرعات لصالح الخدمات الصحية لمكافحة فيروس كورونا في بريطانيا.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، قد حددت موعدا مبدئيا 30 أبريل الجاري لعودة منافسات الدوري، لكن تفشي فيروس كورونا في بريطانيا فرض تمديد فترة تعليق المسابقة حتى إشعار آخر.

ونشراللاعب المصري محمد صلاح، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، صورة لبيان الحملة، وعلق عليه بشعار الحملة "اللاعبون معا".

وجاء في نص بيان اللاعبين: "في هذا الوقت الحرج لبلدنا ولقطاعنا الطبي، نحن عاقدون العزم على المساعدة بكل طريقة نقدر عليها"، واختتم البيان "دعواتنا لجميع من تأثروا خلال هذه الأزمة، معا سنتجاوز ذلك".