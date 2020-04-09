رونالدينيو يغادر السجن في باراغواي إلى الإقامة الجبرية

المصدر: أسينسيو - أ.ف.ب

أعلن القاضي المكلف بقضية نجم كرة القدم البرازيلية رونالدينيو، الموقوف منذ أكثر من شهر في أحد السجون الباراغويانية بسبب استخدامه جواز سفر مزوراً، أول من أمس، وضعه قيد الإقامة الجبرية بأحد الفنادق في العاصمة أسونسيون.

وقال القاضي، غوستافو أماريا، خلال مؤتمر صحافي: «إنه إجراء بديل لرونالدينيو وشقيقه، واستمرار إيقافهما في فندق».

وأضاف القاضي: «لدي تأكيدات من إدارة الفندق بأنهما سيكونان تحت الإقامة الجبرية على نفقتهما»، وأوضح القاضي أن محامي رونالدينيو عرضوا كفالة 1.6 مليون دولار لإطلاق سراح الشقيقين، وقبلها القضاء الباراغوياني. وبسبب وباء «كورونا»، تم إبلاغ القرار رقمياً للمتهمَين، بحضور الادعاء والدفاع.

وأوقف رونالدينيو (39 عاماً) وشقيقه روبرتو، في السادس من مارس الماضي، بعد اتهامهما بدخول باراغواي بجوازَي سفر مزورين.