عاشور يطلب 20 مليون جنية للاعتزال في الأهلي

المصدر: سيد مصطفى - دبي

طلب قائد الأهلي المصري، حسام عاشور 20 مليون جنيه للموافقة على طلب إدارة النادي الخاص بالاعتزال في نهاية الموسم الجاري.

وكشف الإعلامي، أحمد شوبير، أن حسام عاشور اشترط خلال جلسته الأخيرة مع رئيس النادي، محمود الخطيب، الحصول على 20 مليون جنيه للموافقة على طلب النادي بالاعتزال، وهو الأمر رفضه الخطيب، وأكد صعوبة تحقيقه.

وأضاف شوبير: "الأهلي أخطر حسام عاشور بإقامة مباراة اعتزال له، وتدبير وظيفة له داخل النادي سواء كانت فنية أو إدارية والسماح له أيضا بالعمل داخل القناة".

وأوضح الإعلامي المصري: "عاشور بدأ غير مقتنع بوجهة نظر الأهلي حتي الأن، لكنه أيضا لا يملك أي عروض حقيقية أو جادة، مشدداً في ذات السياق على أن الزمالك "الغريم التقليدي للأهلي" لم يدخل في أي مفاوضات مع اللاعب كما اشيع مؤخراً".

وكانت الأهلي أخبر قائده حسام عاشور بعدم رغبة المدرب السويسري فايلر، في تجديد عقده لصعوبة حصوله على فرصة اللعب مع الفريق مستقبلاً.