طفلة تضل طريقها في فريج المرر.. وشرطة دبي تعيدها إلى ذويها خلال 30 دقيقة

أعاد مركز شرطة نايف طفلة تبلغ من العمر ست سنوات إلى ذويها خلال نصف ساعة من تلقي بلاغ بفقدانها، بعدما ضلّت طريقها عن المنزل في منطقة فريج المرر.

وقال مدير مركز شرطة نايف، العميد خبير عمر موسى عاشور، إن المركز تلقى بلاغاً من إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، يفيد بفقدان طفلة تبلغ ست سنوات في منطقة فريج المرر، مشيراً إلى أنه تم على الفور تشكيل فريق عمل وتعميم صورتها على جميع دوريات ومباحث المركز.

وأضاف أن إحدى دوريات المركز تمكنت، في غضون نصف ساعة من ورود البلاغ، من العثور على الطفلة في أحد شوارع منطقة الاختصاص، وكانت في حالة من الخوف والبكاء الشديدين، حيث تم اصطحابها إلى المركز، وتولى قسم التواصل مع الضحية تقديم الاهتمام والرعاية لها إلى حين وصول والدها.

وأوضح العميد عاشور أن والد الطفلة أفاد بأنه اصطحبها إلى بقالة بالقرب من المنزل، وبعد الانتهاء من عملية الشراء التفت ولم يجدها، فاعتقد أنها عادت إلى المبنى الذي تقطن فيه الأسرة، إلا أنه عندما توجه مسرعاً إلى المنزل لم يجدها برفقة والدتها.

وأضاف أن الأب بحث عن طفلته في محيط المنزل، وبعد عدم تمكنه من العثور عليها أبلغ الشرطة بفقدانها.

وناشدت القيادة العامة لشرطة دبي أولياء الأمور ضرورة الانتباه إلى أطفالهم وعدم تركهم من دون مراقبة، حفاظاً على سلامتهم وحمايتهم من التعرض لأي مكروه، مؤكدة أن مسؤولية حماية الطفل تقع على أسرته.

كما شددت على أهمية تعليم الأطفال كيفية التصرف في حال ضلّوا طريقهم، وطريقة طلب المساعدة من رجال الشرطة أو أفراد الأمن عند فقدانهم الطريق وسط الزحام أو في الأماكن العامة.