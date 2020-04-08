ميسي يدفع "1.6 مليون دولار" كفالة رونالدينيو في السجن

المصدر: أحمد طارق - دبي

ذكرت قناة تي إن تي سبورت الأرجنتينية، أن نجم برشلونة، ليونيل ميسي، سدد قيمة الكفالة المالية من أجل خروج زميله السابق البرازيلي رونالدينيو من سجن بارغوارى هو وشقيقه، بعد اتهامها في قضية تزوير بعد دخول البلاد بجواز سفر مزور.

وأوضحت اليوم الأربعاء أن الكفالة المالية البالغة 1.6 مليون دولار، تم سدادها بواسطة أحد البنوك في مدينة برشلونة، وتشير إلى أن ليونيل ميسي هو من قام بهذه الخطوة، تقديراً لرونالدينيو.



وكان القضاء في بارغواي وافق على خروج رونالدينيو من السجن بكفالة 1.6 مليون دولار، تم إيداعها من بنك التنمية الوطني مع تحديد إقامته.