بالصور.. موقف غريب من نادي سموحة في مصر بسبب كورونا

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تعرض الجهاز الفني لفريق سموحة المصري لموقف غريب من الحساب الرسمي لناديه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الذي يبدو أنه يعاني بسبب توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث أعلن الحساب الرسمي عن إقالة الجهاز الفني، ثم الاعتذار عن الخطأ وتفسير ذلك بشكل كوميدي من خلال رسائل متلاحقة أظهرت مدى تأثر الأندية بسبب الإيقاف.

ويتوقف الدوري المصري مثل بقية البطولات، ويتصدر البطولة الأهلي المصري بفارق مريح، وكان سموحة قد أوقف انتصارات الفارس الأحمر في بطولة الدوري بالتعادل بهدف لكل فريق قبل توقف الدوري المصري.

حساب نادي سموحة الرسمي عبر "تويتر" قام بتوجيه الشكر لحمادة صدقي المدير الفني للنادي وجهازه المعاون، عقب أقل من ساعات قليلة من تقليص النادي رواتبهم بسبب توقف النشاط الرياضي.

وفي أقل من 10 دقائق تراجع الحساب ومسح التغريدة السابقة، معللاً بـ«الخطأ غير المقصود»، إذ كان الخطأ في توجيه الشكر للجهاز الفني عقب المبادردة بتخفيض الراتب، وتوالت التغريدات بعد ذلك لشرح موقف النادي من هذا الموقف المحرج للجهاز الفني.

وكان أعضاء الجهاز الفني بقيادة حمادة صدقي، قد قرروا تقليص رواتبهم حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا.