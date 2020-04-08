الكشف عن حقيقة تجميد أحمد فتحي في الأهلي بعد “الرحيل”

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشف مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ حقيقة تجميد اللاعب الدولي أحمد فتحي حتى نهاية الموسم عقب رفضة التجديد للنادي الأهلي والإكتفاء بما بالفترة التي قضاها في النادي الأهلي ووصلت إلى 12 عاماً.

وكان أحمد فتحي نجم الأهلي والمنتخب المصري قد أبلغ إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحي لبيراميدز في وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل.

واستبعد مدير الكرة فكرة تجميد اللاعب الدولي أحمد فتحي بعد توجيه الشكر له من قبل لجنة التخطيط بالنادي بعد 12 عاماً قضاها داخل جدران القلعة الحمراء مشدداً على أن الفريق سيسعى للاستفادة من قدرات اللاعب الفنية والبدنية حال الاحتياج اليه من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر.

وقال مدير الكرة في تصريحات خاصة لموقع ”سوبر كورة" المصري: أحمد فتحي لاعب كبير ونتمنى له التوفيق في خطواته القادمة وأنه كمدير كرة لا يفرق بين لاعب وآخر وأنه يسعى حالياً الى استمرار البرنامج الموضوع من قبل فايلر لإعداد اللاعبين بدنياً خلال الفترة الحالية قبل استئناف بطولة الدوري المصري.

وتعود قصة المفاوضات بين اللاعب وإدارة نادية إلى أن مسئولو الأهلي قد عرضوا على أحمد فتحي مقابل يليق بخبراته، ووصل قيمته لـ11 مليون جنيه في الموسم الواحد على أن يكون تجديده لمدة موسمين، بينما دخل بيراميدز في مفاوضات قوية مع أحمد فتحي حيث تم اغراء اللاعب بالحصول على 15 مليون جنيه في الموسم واعفائه من نسبة المشاركة وتحمل النادي نسبة الضرائب إلا أن إدارة بيراميدز أكدت للجوكر صعوبه حمله لشارة القيادة في ظل وجود النجم عبد الله السعيد.

وعرض الأهلي على أحمد فتحي إعفاءه من بند نسبة المشاركة، بحيث يحصل على راتبه السنوى بالكامل دون أن يكون لنسبة المشاركة أى دور فى تخفيض أى مبلغ من قيمة عقده نهاية الموسم، بينما أكد مسئولو الأهلي للجوكر أنه سيكون قائد الفريق حتى اعتزاله وهو العرض الذي رفضه فتحي في نهاية الأمر.