أندية إيطاليا تقرر خفض الرواتب دون مفاوضة اللاعبين

المصدر: روما - د.ب.أ

وجهت رابطة اللاعبين المحترفين في إيطاليا انتقادات شديدة إلى أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بعد موافقتها على القواعد الإرشادية لمخطط تعليق رواتب المدربين واللاعبين حتى أربعة أشهر، في حالة إلغاء الموسم، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، ودون مفاوضة المعنيين بالأمر. وقال رئيس الرابطة، دوميانو توماسي في تصريح صحافي أول من أمس: «من المقلق حقاً مشاهدة عقد جلسة لرابطة أندية الدرجة الأولى الإيطالي تستقر على عدم دفع الرواتب، وفي الواقع عليهم أن يتفاوضوا وجهاً لوجه مع لاعبي كرة القدم، بحثاً عن اتفاقيات تحظى بقبول مشترك». وقال توماسي، في تصريحات لاحقة لإذاعة «راديو1»، إنه «يشعر بأن الرابطة يبدو أنها تحاول أن تظهر لاعبي كرة القدم كأنهم هم الأشرار». وستتأثر الرواتب على مدار أشهر، حال استئناف الموسم، الذي توقف في التاسع من الشهر الماضي.