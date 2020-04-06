كريستيانو رونالدو.. يوفنتوس يحدد سعر البيع!

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يبدو أن نادي يوفنتوس ينوي القيام بالخيار الصعب، بسبب توقف النشاط الرياضي والأزمة الاقتصادية الكبرى التي أطالت كل الأندية، حيث سيبحث عن التخلص من أغلى لاعبيه، البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث كشفت تقارير إيطالية عن السعر الذي حددته إدارة النادي لبيع اللاعب في الفترة المقبلة، والتخلص من راتبه الضخم.

وكان كريستيانو رونالدو قد انضم إلى يوفنتوس قادماً من ريال مدريد، بعد فترة من اللعب حصد خلالها عشرات الجوائز الفردية والجماعية، ويكفي أنه اللاعب الوحيد في العالم الذي نجح في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات.

وذكرت صحيفة «كوريري ديلو سبورت» الإيطالية أن النادي يريد بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية بمبلغ 60 مليون يورو، ليوفر راتبه.

يذكر أن اللاعب، ووفق تقارير إعلامية، يتقاضى مرتباً سنوياً ضخماً، يبلغ 31 مليون يورو، وهو ما يصعب دفعه في فترة الأزمة الحالية.

وانتشرت في الفترة الماضية رغبة عدد من الأندية في التعاقد مع اللاعب، أبرزها إنتر ميامى، وباريس سان جيرمان، وريال مدريد.