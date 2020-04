بالفيديو.. "حسناء التنس" تشارك متابعيها رقم هاتفها الشخصي في عزلة كورونا

ابتكرت حسناء التنس الروسية المعتزلة، والمصنفة رقم "1" عالمياً سابقاً ماريا شارابوفا، طريقة خاصة لكسر الملل الذي يفرضه العزل المنزلي في إطار الإجراءات الاحترازية التي يشهدها العالم لمواجهة تفشي فيروس "كورونا COVID-19"، وذلك من خلال تقديم رقم هاتفها الشخصي إلى متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وقالت شارابوفا في شريط فيديو وضعته على حسابها الرسمي في "إنستغرام"، إن: "الهدف هو إيجاد طريق للتواصل مع جميع متابعي، لأنني قضيت الأسبوع الماضي وقتاً رائعاً في عقد فيديو "كونغرانس" مع 150 منكم".

وأضافت: "لقد أحببت هذه الدردشة وأريد أن أتواصل بشكل أكبر مع المعجبين لأننا جميعاً نمر بالعزل المنزلي، أريدكم أن تكتبوا لي رأيكم، سأترك لكم رقم الهاتف ويمكنكم أن ترسلوا لي أي رسالة سأتلقاها مباشرة على هاتفي المحمول وسأجيب عنكم."

واختتمت: "أخبروني كيف تسير الأمور معكم، واطرحوا علي أسئلة من فضلكم، افعلوا ذلك".

يذكر أن شارابوفا لا تعاني شأنها شأن الرياضيين الآخرين من توقف الأنشطة الرياضية والتدريبات، بعدما أعلنت فبراير الماضي اعتزال التنس بشكل نهائي خلال مقابلة تلفزيونية، في قرار جاء بعدما فشلت الحسناء الروسية البالغة من العمر 32 عاماً، في العودة إلى مستواها المعهود، والذي قادها سابقاً لأن تتربع على عرش صدارة اللاعبات المحترفات عالمياً، خصوصاً أن شارابوفا سبق أن استهلت مشوارها في عالم الكرة الصفراء عام 20011، وحققت العديد من الألقاب، من أبرزها خمسة بطولات كبرى "جراند سلام"، كما خاضت في مشوارها 816 مباراة في مختلف البطولات، وحققت الفوز في 654 منهاً، وخسرت فقط 171 لقاء.

