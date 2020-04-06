أول نادي يعود للتدريبات الجماعية في عصر كورونا

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يبدو أن بعض الأندية الأوروبية ترغب في العودة إلى مباريات الدوري سريعاً وأرهقها البقاء في المنزل وتهدف إلى عودة المباريات حتى وإن كان بدون جمهور حيث أعلن بطل الدوري الألماني نادي بايرن ميونيخ في المواسم السبعة الماضية، أنه سيعاود اليوم الأثنين التدريبات الجماعية في ظل استمرار توقف المنافسات بسبب فيروس كورونا

وكانت كافة البطولات الأوروبية قد توقفت مع تفشي فيروس كورونا الذي تسبب في وفاة أكثر من 65 ألف شخص حول العالم حتى الأن، مع استمرار المحاولات من الاتحاد الأوروبي في إيجاد حلول من أجل عودة البطولات الأوروبية وايجاد مواعيد مناسبة لها.

وقال النادي الألماني في بيان نشر على موقعه الالكتروني الأحد، إن "الفريق الأول سيعاود التمارين في "سابينير شتراسه" (مقر التدريب التابع له) بمجموعات صغيرة، الاثنين، السادس من أبريل، وتأتي هذه الخطوة بالتنسيق مع السياسة الحكومية والسلطات المختصة، والحرص على تطبيق الإجراءات الصحية بشكل صارم".

ويذكر أن فريق بايرن ميونخ يتصدر الدوري الألماني بفارق أربع نقاط عن بوروسيا دورتموند قبل تعليق المباريات بعد المرحلة الـ25 من البطولة

وذكر بايرن بأن رابطة الدوري "سبق وأن أوصت بتعليق التمارين حتى الأحد، الخامس من أبريل"، مشددا في الوقت عينه على أن معاودة التمارين "ستتم من دون حضور أي جمهور".

كان الفريق قد أعتمد الفترة الماضية على اجراء تمارين افتراضية عن بعد للاعبيه عبر تقنية الفيديو، للحفاظ على لياقتهم البدنية بالحد الأدنى، استعدادا لاحتمال استئناف المنافسات، على الرغم من عدم تحديد أي موعد حتى الأن، وسيكون مرتبطا بطبيعة الوضع الصحي الراهن والقيود المفروضة للحد من تفشي الوباء.