الأهلي في أزمة بسبب الدوري المصري

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أشار العديد من الأنباء والتقارير المصرية من داخل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الى وجود اتجاه لإلغاء بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشر موقع “الفجر الرياضي” أن اتحاد الكرة المصري يفكر في إلغاء بطولة الدوري المصري الممتاز دون احتساب بطل للمسابقة هذا الموسم، وعدم اعتماد أي نتائج للمسابقة بسبب عدم انتهاء بعض المباريات من الدور الأول حتى الآن.

ويذكر أن النادي الأهلي يحتل صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.