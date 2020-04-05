صاحب انجاز 2007 يدعو "أسود الرافدين" البقاء في البيت

المصدر: محمد فاضل – دبي

توجه المدرب البرتغالي جورفان فييرا برسالة حث من خلالها الشعب العراقي وباقي شعوب العالم البقاء في البيت في الوقت الحاضر للحفاظ على الصحة والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيدا 19) وتم بث الدعوة من خلال حساب الكرة العراقية المصور في "فيسبوك".

ويعرف جورفان فييرا بانه صاحب انجاز 2007 عندما قاد اسود الرافدين للفوز بكأس آسيا وهي المرة الوحيدة التي فاز بها العراق بكأس البطولة.

وقال فييرا ":السلام عليكم، لكل عائلتي في العراق، انها لحظة صعبة لدينا الان في العالم، لذلك من المهم جدا لنا جميعا ان نحافظ على تركيزنا، ونصلي لله لإعطاء الحق، في اقرب وقت ممكن، لهذه المشكلة الاكبر التي لدينا، للناس الذين يعانون من هذا الفايروس، اذا كنت تحب العراق، يرجى البقاء في المنزل، ارجوكم ابقوا مع عوائلكم، وانا متأكد انه من المهم جدا لنا جميعا، ان نكون معا مرة اخرى، لاننا معا يمكننا ايجاد حل لكل شيء، شكرا".