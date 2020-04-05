يوفنتوس يعرض كوستا مقابل خيسوس على مان سيتي

المصدر: تورينو - د.ب.أ

ذكر تقرير إخباري، أمس، أن نادي يوفنتوس الإيطالي مستعد للتنازل عن خدمات مهاجمه البرازيلي دوغلاس كوستا، من أجل ضم مواطنه جابرييل خيسوس من مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة تبادلية. وكان كوستا (29 عاماً) قد لعب تحت قيادة بيب غوارديولا، المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي، خلال فترة توليه تدريب بايرن ميونيخ الألماني.

وكثيراً ما ظل خيسوس (23 عاماً) ضمن البدلاء خلال مشواره مع سيتي، الذي انضم إليه في بداية عام 2017، وقد ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن جيوفاني برانشيني، وكيل خيسوس، لم يستبعد انتقال اللاعب إلى يوفنتوس. وقال برانشيني إن «خيسوس سيرحل عن سيتي، في حال خروجه من حسابات غوارديولا». وشارك كوستا في 14 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم، قبل أن تتوقف المنافسات بسبب أزمة (كوفيد-19).